หุ้นไทยปิดตลาดบวก 11.56 จุด มูลค่าซื้อขาย 44,292.96 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,313.91 จุด ปรับขึ้น 11.56 จุด มูลค่าซื้อขาย 44,292.96 ล้านบาท