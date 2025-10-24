มทภ.2 ตรวจเยี่ยมกองรักษาการณ์ มอบขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกองรักษาการณ์ของหน่วย เพื่อรับทราบการปฏิบัติหน้าที่และดูแลสวัสดิการของทหารที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในค่ายสุรนารี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โดยได้สอบถามความเป็นอยู่ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และให้โอวาทกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งในภาวะปกติและยามฉุกเฉิน เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของค่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมชื่นชมในความเสียสละและความรับผิดชอบของทหารกองรักษาการณ์ ซึ่งถือเป็นแนวป้องกันด่านแรกของหน่วย มีภารกิจสำคัญในการดูแลความปลอดภัย ควบคุมการเข้าออกของบุคคล และป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ในกองรักษาการณ์เป็นเครื่องแสดงถึงความมีวินัย ความรับผิดชอบ ขอให้กำลังพลทุกนายภาคภูมิใจในหน้าที่ของตน เพราะทุกช่วงเวลาของการยืนประจำการหมายถึงการปกป้องเกียรติของทหารและความมั่นคงของประเทศ