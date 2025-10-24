xs
ราคาทองคำครั้งที่ 35 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.40 น. ครั้งที่ 35 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,950.00 บาท รับซื้อบาทละ61,792.16บาท