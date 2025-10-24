xs
xsm
sm
md
lg

"อดีต ส.ว.สมชาย"โพสต์สำรวจโพลเลือกตั้งล่วงหน้า สีไหนจะคุมอำนาจประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สำรวจโพลเลือกตั้งล่วงหน้า สีไหนจะคุมอำนาจประเทศไทย

1)สีน้ำเงิน 2)สีส้ม
3)สีแดง 4)สีเทา