xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 30 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.26 น. ครั้งที่ 30 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,686.04 บาท