นายกฯ แถลง “โครงการไฟฟ้าชุมชน ลดค่าไฟให้ประชาชน” หวังลดภาระประชาชน

วันนี้ (24 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าว “โครงการไฟฟ้าชุมชน ลดค่าไฟให้ประชาชน” หนึ่งในนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับท้องถิ่น ขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดไปยังชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประชาชนทั่วประเทศ
โดยจะจัดตั้ง “โซลาร์ฟาร์มชุมชน” ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ตามศักยภาพและพื้นที่ของแต่ละชุมชน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายไฟฟ้าในราคาพิเศษ นอกจากนี้ นายกฯ ยังเห็นชอบหลักการ “โครงการโซลาร์สูบน้ำ” กระจายระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในระบบชลประทานและประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ ลดต้นทุนการผลิตประปาและค่าใช้จ่ายด้านการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยคาดว่าทั้ง 2 โครงการจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในรอบสุดท้ายภายในวันอังคารที่ 28 ต.ค.68