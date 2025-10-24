ธ.ก.ส.เร่งสอบลูกค้าเอี่ยวบัญชีม้าร่วม "คนละครึ่งพลัส" หากไม่ผิด พร้อมปลดล็อกบัญชีใน 24 ชม.

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เตรียมมาตรการติดตามและเฝ้าระวังกรณีบัญชีม้าอย่างใกล้ชิด หลังมีการเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งพลัส" ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 19 ธันวาคม 68 ซึ่งมีทั้งลูกค้าประชาชนทั่วไปและร้านค้าวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม โดยหน่วยงานประจำจังหวัดของ ธ.ก.ส. ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือการลงทะเบียนให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
นายฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับกรณีที่ลูกค้า ธ.ก.ส. ถูกระงับบัญชีจากการถูกเชื่อมโยงกับบัญชีม้าโดยไม่ตั้งใจ เช่น การสแกนจ่ายเงินให้ร้านค้าที่เกี่ยวข้องในโครงการคนละครึ่งพลัส ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ได้ทันที และหากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิด ธ.ก.ส. จะปลดล็อกบัญชีให้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการทำธุรกรรม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัญชีเพียงบัญชีเดียว
นายฉัตรชัย ย้ำว่า ธ.ก.ส. ได้เตรียมแนวทางรองรับไว้แล้ว หากลูกค้าธนาคารได้รับผลกระทบจากการอายัดบัญชี จะดำเนินการตรวจสอบและปลดล็อกให้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้สิทธิหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน
ทั้งนี้ การลงทะเบียนฝั่งประชาชนในโครงการ "คนละครึ่งพลัส" ซึ่งเปิดตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 68 รวม 20 ล้านสิทธิ ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีลูกค้า ธ.ก.ส. เข้าร่วมจำนวนเท่าใด แต่ธนาคารฯ ยืนยันว่ามีมาตรการดูแลลูกค้าทุกกรณี หากพบความเชื่อมโยงกับบัญชีม้า ขณะเดียวกัน ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการก็ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและความโปร่งใสตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียน จึงเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาในส่วนนี้