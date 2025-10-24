โฆษก รบ.ซัด! "ฮุน มาเนต" บิดเบือน ยันม JBC ไร้ข้อตกลงแผนที่-ปักหมุดเขตแดน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงข้อความที่ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ระบุว่า "ฝ่ายไทย-กัมพูชาตกลงที่จะดำเนินการตามหลักการทางเทคนิค เพื่อการรังวัดและปักหลักเขตชั่วคราว โดยใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 และสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ปี 1907" ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
โดยยืนยันว่า การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. ที่ผ่านมา ไม่มีการหารือหรือข้อตกลงใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในที่ประชุม คือ มอบหมายคณะอนุกรรมาธิการเทคนิคร่วม (JTSC) ดำเนินการสร้างหลักเขตแดนใหม่ทดแทนหลักเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย 15 หลัก และที่จมน้ำ 3 หลัก พร้อมเร่งแก้ไข TOR 2003 เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่าย โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มความแม่นยำ รวมถึงเห็นชอบกระบวนการสำรวจและจัดทำหมุดชั่วคราวในพื้นที่เร่งด่วนหลักเขตแดนที่ 42-47 บริเวณบ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการหารือกันต่อไป
นายสิริพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยไม่ยอมให้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำชัดเจนหลักการ 4 ข้อ ซึ่งให้ความสำคัญกับการปกป้องอธิปไตยแห่งรัฐ การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดน และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ไทยยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี แต่จะไม่ยอมและหวังว่า จะไม่มีการสร้างข้อมูลบิดเบือนที่กระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือ และการสร้างความไว้วางใจ ในช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยกำลังหาทางออกโดยสันติวิธี ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนไทยอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการกระทำที่มุ่งหวังผลทางการเมืองภายในประเทศ