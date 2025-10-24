xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +14.62 จุด มูลค่าซื้อขาย 25,569.13 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 14.62 จุด หรือ +1.12% ที่ระดับ 1,316.97 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 25,569.13 ล้านบาท