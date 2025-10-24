รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบปี 68 สูงกว่าปีก่อนกว่า 2 หมื่นล้านบาท

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) โดยในปี 2568 มีกรอบงบลงทุน 265,561 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2568 จำนวน 219,003 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568 34 แห่ง จำนวน 133,814 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 - เดือนกันยายน 2568) 9 แห่ง จำนวน 85,189 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนการเบิกจ่าย
รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการประปานครหลวง สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่เบิกจ่าย ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง