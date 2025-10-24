xs
ทองปรับแล้ว 12 ครั้ง [-150] รูปพรรณขายออก 64,600 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.40 น. (24 ต.ค.) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 12 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 150 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,700 บาท ขายออกบาทละ 63,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,428.88 บาท ขายออกบาทละ 64,600 บาท