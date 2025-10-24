"ทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด" ครองแชมป์สินค้า GI สร้างมูลค่าทาง ศก.ปี 68 กว่า 11,000 ล้านบาท

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผย ผลการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 46,000 ล้านบาท โดยทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด จ.ตราด ทำรายได้สูงสุดในช่วง 8 เดือนของปี (มกราคม - กันยายน 2568) ด้วยมูลค่าสูงถึง 11,047 ล้านบาท รองลงมาเป็น ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา 6,661 ล้านบาท ทุเรียนหมอนทองระยอง มูลค่า 4,886 ล้านบาท ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ มูลค่า 4,812 ล้านบาท มะพร้าวทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 3,776 ล้านบาท เหล้าแป้ จ.แพร่ มูลค่า 3,632 ล้านบาท มะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ มูลค่า 3,363 ล้านบาท หอมแดง จ.ศรีสะเกษ มูลค่า 2,882 ล้านบาท กุ้งก้ามกรามบางแพ จ.ราชบุรี มูลค่า 2,570 ล้านบาท ทุเรียนบางนรา จ.นราธิวาส มูลค่า 2,544 ล้านบาท
ทั้งนี้ สะท้อนคุณภาพสินค้าท้องถิ่นไทยที่ครองใจผู้บริโภค โดยเฉพาะ เหล้าแป้ หนึ่งในสินค้าจีไอน้องใหม่มาแรงที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 และสามารถทำรายได้ติด ท็อป 10 ของปี 68 ในอันดับที่ 6
นางอรมน กล่าวว่า เหตุผลที่สินค้าจีไอประสบความสำเร็จ ได้แก่ มีการคุ้มครองและรับรองคุณภาพ ชื่อและตราจีไอ เป็นปัจจัยแรกที่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในแหล่งผลิต และยอมรับในชื่อเสียงและคุณภาพของสินค้า โดยมีระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของแหล่งผลิตได้ รวมทั้งควบคุมปริมาณการผลิตสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ราคาขายสินค้าหลังจากขึ้นทะเบียน โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 2-5 เท่านอกจากนี้ ยังทำตลาดเข้าถึงการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นคุณภาพพรีเมียมให้สามารถขยายตลาดไปยังประเทศเป้าหมาย ซึ่งมีความต้องการสินค้าคุณภาพดีจากไทยและมีกำลังซื้อสูง อาทิ จีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าในประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งในท้องตลาด ห้างสรรพสินค้า และช่องทางออนไลน์ การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการยกระดับสินค้าสู่เมนูอาหารระดับไฟน์ ไดนิ่ง