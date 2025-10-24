บช.น.ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนเช่าบ้านพักเป็นฐานลวงให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นำกำลังร่วมกันตรวจสอบบ้านเช่าภายในซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร ตามหมายค้นศาลอาญา ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายด่วน 191 ว่ามีชายชาวต่างชาติเป็นชาวจีนมาพักอาศัย และมีพฤติกรรมอยู่แต่ภายในบ้านเพียงอย่างเดียว โดยจากการตรวจค้นภายในบ้าน พบนายจาง อายุ 38 ปี นายหลิว อายุ 29 ปี และนายอู๋ อายุ 32 ปี ทั้ง 3 คนเป็นชาวจีน และพบกล่องฟาร์มมือถือ 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 4 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 42 เครื่อง เราเตอร์ 5 เครื่อง Pocket WiFi 1 เครื่อง และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ เช่น คีย์บอร์ด ปลั๊กไฟ จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า กลุ่มชายชาวจีนทั้ง 3 คน มีพฤติการณ์อ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้คำแนะนำทางคดีโดยไม่คิดค่าบริการจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น แต่แท้จริงเป็นการหลอกซ้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลและทรัพย์สินเพิ่ม
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบการเช่าบ้านพบว่า มีหญิงชาวไทยคนหนึ่งเป็นผู้ติดต่อและพบทำสัญญาเช่าปลอม โดยใส่ชื่อชาวจีนเป็นผู้เช่าแทน เชื่อว่าทำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และใช้เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในประเทศ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฯ แจ้งข้อหา
1. "ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดๆ ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามมาตรา 246 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560"
2. "มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 4 รับโทษตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498"
จากนั้นจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 พร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป