พาณิชย์บรรลุข้อตกลงค้าข้าวไปสิงคโปร์ พร้อมเร่งเจรจาเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการหารือผ่านระบบประชุมทางไกลกับนายกาน คิม ยอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ เพื่อขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนไทย-สิงคโปร์ ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าข้าว ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการค้าข้าวของไทยและความมั่นคงทางอาหารของสองประเทศ คาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
นอกจากนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัล (DEFA) ได้ขอให้สิงคโปร์ร่วมสนับสนุนการเจรจาเพื่อให้เป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางดิจิทัลในอาเซียน สนับสนุนการค้าข้ามพรมแดน ผลักดันการค้าไร้กระดาษ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยและอาเซียน พร้อมเป็นเครื่องมือสำคัญสนับสนุนภาคธุรกิจในการค้าดิจิทัล
ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในช่วง 8 เดือนของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) มีมูลค่ารวม 12,135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ไทยส่งออก 7,212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวขึ้นร้อยละ 12.57 ขณะที่การนำเข้าจากสิงคโปร์มูลค่า 4,923 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.81