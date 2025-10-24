"สุชาติ" บินด่วนศรีลังกา ดำเนินการทางการทูตนำ "พลายประตูผา-พลายศรีณรงค์" กลับไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตนกำลังเตรียมเดินทางด่วนไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อดำเนินการทางการทูตในการ นำช้างไทย 2 เชือก "พลายประตูผา" และ "พลายศรีณรงค์" กลับประเทศไทย
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยและนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้อนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรฯ ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจรจาอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลศรีลังกา ซึ่งคาดว่ากระบวนการอาจใช้เวลาพอสมควร
ขณะที่ในการเดินทางครั้งนี้ นายสุชาติจะนำทีมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ อธิบดีกรมอุทยานฯ และทีมสัตวแพทย์ ไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพของช้างทั้งสองเชือก พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีที่สุดระหว่างรอการเจรจา
อย่างไรก็ตาม ภารกิจครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวของความร่วมมือทางการทูตด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า และเป็นความพยายามของรัฐบาลไทยในการ "พาช้างไทยกลับบ้าน" หลังอยู่ต่างแดนมานานหลายปี