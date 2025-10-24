xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดปรับขึ้น [+50] รูปพรรณขายออก 64,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,900 บาท ขายออกบาทละ 64,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,625.96 บาท ขายออกบาทละ 64,800 บาท