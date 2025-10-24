อุทยานแห่งชาติบางลางประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 พ.ย.-15 ธ.ค.68

นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2568 กำหนดให้มีการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในในเขตอุทยานแห่งชาติบางลาง ประจำปี พ.ศ. 2568 บริเวณน้ำตกธารโต ลานกางเต็นท์บางลางและน้ำตกละอองรุ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติบางลาง ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอนุญาตให้เข้ามาติดต่อราชการสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-206119 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน