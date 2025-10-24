"ทรัมป์-สี จิ้นผิง" มีกำหนดพบหารือนอกรอบประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้ 30 ต.ค.นี้

โฆษกทำเนียบขาวแถลงยืนยันว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเยือนภูมิภาคเอเชีย
คำยืนยันดังกล่าวถือเป็นการสร้างความชัดเจน หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการพบปะกันของผู้นำทั้งสองประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
โฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ จะออกเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียในช่วงเย็นวันที่ 24 ตุลาคม และจะไปเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วย โดยประธานาธิบดีทรัมป์ จะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม หลังจากกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่เกาหลีใต้ ก่อนจะเดินทางกลับสหรัฐฯ
โฆษกทำเนียบขาว เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ จะหารือกับอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ (26 ต.ค.) และจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับบรรดาผู้นำกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ จะพบกับซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียวในวันอังคาร และพบกับประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ผู้นำเกาหลีใต้ ที่เมืองปูซาน ในวันพุธ โดยในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของบริษัทต่างๆ เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ สมาชิกคนสำคัญในคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งรวมถึงมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และเจมิสัน เกรียร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ จะร่วมเดินทางไปยังมาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ด้วย