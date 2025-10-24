"สีหศักดิ์" ถึงกัวลาลัมเปอร์ เตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2568 (ตามเวลาท้องถิ่นมาเลเซีย) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47- ASEAN Summit 2025 ซึ่งจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรี ก่อนจะมีการประชุมระดับผู้นำอาเซียน ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2568 ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนำคณะผู้แทนไทยเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 ตุลาคม
ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายพลพงศ์ วังแพน อธิบดีกรมอาเซียน นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และนางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เพื่อเตรียมการสารัตถะการประชุม ซึ่งมีทั้งการประชุมระดับผู้นำและประเทศคู่เจรจาต่างๆ ด้วย
นอกจากนี้ ในวันที่ 25 ตุลาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเตรียมการสำหรับการประชุม 4 ฝ่าย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม เพื่อหาข้อสรุปข้อตกลงความร่วมมือสันติภาพไทยและกัมพูชา ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย หลังจากการประชุม JBC และ GBC ระหว่างไทยและกัมพูชา เห็นชอบข้อตกลง 4 ข้อ ทั้งการถอนอาวุธหนัก เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบปรามสแกมเมอร์ และบริหารพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นข้อเสนอของไทย