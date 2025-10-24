xs
เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 32.79 บาท/ดอลลาร์

24ต.ค.2568



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (24ต.ค.2568) ที่ระดับ 32.79 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.87 บาทต่อดอลลาร์