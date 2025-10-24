คุณภาพอากาศ กทม.ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 12.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตปทุมวัน 22 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางรัก 20.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางกอกใหญ่ 19.8 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางนา 18.7 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางพลัด 18.3 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบึงกุ่ม 18.3 มคก./ลบ.ม.
7. เขตคลองสาน 17.9 มคก./ลบ.ม.
8. เขตยานนาวา 17.9 มคก./ลบ.ม.
9. เขตหนองแขม 17.8 มคก./ลบ.ม.
10. เขตคันนายาว 17.7 มคก./ลบ.ม.
11. เขตคลองสามวา 17.2 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสัมพันธวงศ์ 16.4 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 11.2 - 15.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 8.7 - 18.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 8.3 - 16.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 7.9 - 22 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 9.2 - 19.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 10.5 - 17.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง