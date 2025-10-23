ภูเก็ตเผชิญน้ำท่วมถนนสายหลัก หลังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเฟิงเฉิน

วันนี้ (23 ต.ค.) เวลา 15.50 น. ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก โดยเฉพาะช่วงถนนเทพกระษัตรี ฝั่งขาเข้าเมืองภูเก็ต บริเวณหน้าโรงเรียนมุสลิม อำเภอเมืองภูเก็ต และบริเวณก่อนถึงห้างบิ๊กซี เทพกระษัตรี น้ำท่วมขังในช่องทางการจราจร ทำให้หลายพื้นที่สัญจรได้เพียงช่องทางเดียว ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังและพื้นถนนลื่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในช่วงนี้
ทั้งนี้ เหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเฟิงเฉิน (FENGSHEN) ส่งผลให้ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งจังหวัดภูเก็ต ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 23–26 ตุลาคม 2568 เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้น
