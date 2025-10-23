ผู้นำอินโดฯ-บราซิล MOU น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า เทคโนโลยี เหมืองแร่ เกษตรกรรม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ว่า พล.ท.ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ต้อนรับประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำบราซิล โนโอกาสเยือนกรุงจาการ์ตาอย่างเป็นทางการ โดยผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามข้อตกลงด้านน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า เทคโนโลยี เหมืองแร่ และเกษตรกรรม ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับอัตราภาษีต่างตอบแทน 19 เปอร์เซ็นต์จากสหรัฐ ส่วนบราซิลเผชิญกับอัตราภาษีที่สูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีข้อขัดแย้งหลายเรื่องกับรัฐบาลทรัมป์