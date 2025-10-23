"สม รังสี" ประกาศจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาอิสระ ตราหน้าตระกูลฮุนพัวพันอาชญากรรม

สม รังสี (Sam Rainsy) แกนนำฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภัยในฝรั่งเศส และอดีตหัวหน้าพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระแห่งวันที่ 23 ตุลาคม (Independent Cambodian Government of October 23) เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปีของ ข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีส ปี 1991
ถ้อยแถลงที่ออกโดย สภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา (Cambodia National Resistance Council - CNRC) ซึ่งมีสม รังสี เป็นผู้นำ ระบุว่า รัฐบาลใหม่นี้ มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตย รักษาอธิปไตยของชาติ และต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐภายใต้รัฐบาลพนมเปญปัจจุบัน
สม รังสี กล่าวหาว่า ตระกูลฮุน ซึ่งนำโดยอดีตนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ฮุน มาเนต มีส่วนพัวพันกับเครือข่ายอาชญากรรม โดยระบุว่า พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ต้องปลดตระกูลฮุนออกจากอำนาจ หากไม่ต้องการถูกตราว่าเป็นพรรคของโจร
