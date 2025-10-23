ไทย–จีนหารือยกระดับภาพลักษณ์ไทยให้เป็นจุดหมายปลอดภัยด้านท่องเที่ยว

นางสาว วนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นาย อู๋ เจี้ยน อัครราชทูตที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)
น.ส.วนิดา เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมุ่งแก้ไขข้อกังวล เพิ่มความสะดวก และยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวจีน นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบาย “Big Impact Act Fast” ของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเชื่อมความสัมพันธ์ไทย–จีนในปีมหามงคล “Golden Year of Friendship” ครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน
