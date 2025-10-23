xs
ราคาทองครั้งที่ 54 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 17:10 น. (ครั้งที่ 54) ลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,950.00 บาท รับซื้อ 63,850.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,750.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,580.48 บาท