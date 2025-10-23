ข่าวปลอม อย่าแชร์! Brain Booster ช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ ฟื้นฟูเซลล์ประสาท ไม่จริง

จากที่มีการโฆษณาออนไลน์เรื่อง ผลิตภัณฑ์ Brain Booster ช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ ฟื้นฟูเซลล์ประสาทนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนว่า โฆษณาของผลิตภัณฑ์ Brain Booster ที่แสดงภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมข้อความ เริ่มอายุมากยิ่งต้องดูแล หลง ๆ ลืม ๆ จดจำช้า สมองเริ่มล้า สายตาฝ้าฟาง Brain Booster บำรุงสมอง ช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้นั้น เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ
