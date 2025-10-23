พบต่างชาติกว่า 600 ชีวิตทะลักชายแดนไทย หลังเมียนมาร์ตรวจเข้มเขต เคเค-พาร์ค

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก (โฆษก ทบ.) กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 โดยกองกำลังนเรศวร ได้รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมาร์ พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวานนี้ (22 ต.ค.) หลังทราบข่าวทหารเมียนมาร์ควบคุมพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเค-พาร์ค บ้านเองจีเมี่ยง อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ และเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เมียนมาร์เข้าตรวจสอบภายในพื้นที่โครงการฯ ส่งผลให้กลุ่มทุนและพนักงานใน เคเค-พาร์ค รวมถึงชาวต่างชาติภายในโครงการฯ เกิดความหวาดกลัว และได้ลักลอบหลบหนีข้ามมายังฝั่งไทยจำนวนมาก
สถานการณ์ดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร ได้จัดกำลังร่วมกับ ร้อย.ตชด.346, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต่างชาติที่ลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ 9 ตำบลแม่ กุ อ.แม่สอด จ.ตาก จากนั้น ได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเอ็นอาร์เอ็ม ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และ ร้อย.ตชด.346
สำหรับวันนี้ (23 ต.ค. 68) พบบุคคลต่างชาติที่ข้ามมายังฝั่งไทยบริเวณช่องทางบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง จำนวน 677 คน แยกเป็น ชาย 618 คน และหญิง 59 คน ทั้งนี้ หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ได้มีการเตรียมพื้นที่ควบคุมตัวสำรองเพิ่มเติม โดยจะใช้พื้นที่ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอด และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ในกรณีที่พื้นที่เดิมไม่สามารถรองรับผู้หลบหนีเข้าเมืองได้อย่างเพียงพอ
