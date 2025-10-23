พบลูกช้างพลัดหลงโขลงที่ป่าดงใหญ่ จนท.ทำการรักษา ก่อนนำกลับคืนธรรมชาติ

วันนี้ (23 ต.ค.2568) นายเฉลิมพงษ์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ว่าพบลูกช้างป่า ตัวผู้ อายุ 2-3 เดือน พลัดหลงจากโขลง บริเวณ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สภาพลูกช้างป่า มีอาการอ่อนเพลีย อิดโรย มีบาดแผลที่หาง และมีหนอนเจาะ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 จึงได้มอบหมายสั่งการให้นายสัตวแพทย์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 เข้าตรวจสอบดูอาการเพื่อทำการรักษา โดยสัตวแพทย์ได้ทำการตรวจสอบ รักษา ทำความสะอาดแผล ให้ยาฆ่าเชื้อ และได้เคลื่อนย้ายช้างมารักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย ต.หูทำนบ แล้ว
เบื้องต้นคาดว่า ลูกช้างป่าน่าจะพลัดหลงจากโขลงแม่ช้างที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ โดยช่วงนี้จะทำการรักษาลูกช้าง และจะได้ติดตามร่องรอยของโขลงแม่ช้างเพื่อช่วยเหลือลูกช้างกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
