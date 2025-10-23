xs
ผู้นำสหรัฐฯ ตราหน้าผู้นำโคลอมเบียเป็นอันธพาล-ผู้ค้ายาเสพติดนำพา ปท.ล่มสลาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วันนี้ (23 ต.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ตราหน้า ประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตร ผู้นำโคลอมเบีย ว่า เป็นอันธพาล และผู้ค้ายาเสพติดที่นำพาประเทศชาติล่มสลาย ส่งผลให้ผู้นำโคลอมเบียประกาศกร้าวว่า เขาจะปกป้องตัวเองทางกฎหมายด้วยทนายความชาวอเมริกัน

นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังกล่าวว่า สหรัฐฯ จะตัดความช่วยเหลือทางทหารที่สำคัญต่อรัฐบาลโบโกตาแล้ว และเตือนเปโตรให้ระวังตัว ขณะที่ นายมาร์โก รูบิโอ รมว.การต่างประเทศสหรัฐ เรียกผู้นำโคลอมเบียว่าเป็น คนบ้า