ผู้นำสหรัฐฯ ตราหน้าผู้นำโคลอมเบียเป็นอันธพาล-ผู้ค้ายาเสพติดนำพา ปท.ล่มสลาย

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วันนี้ (23 ต.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ตราหน้า ประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตร ผู้นำโคลอมเบีย ว่า เป็นอันธพาล และผู้ค้ายาเสพติดที่นำพาประเทศชาติล่มสลาย ส่งผลให้ผู้นำโคลอมเบียประกาศกร้าวว่า เขาจะปกป้องตัวเองทางกฎหมายด้วยทนายความชาวอเมริกัน
นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังกล่าวว่า สหรัฐฯ จะตัดความช่วยเหลือทางทหารที่สำคัญต่อรัฐบาลโบโกตาแล้ว และเตือนเปโตรให้ระวังตัว ขณะที่ นายมาร์โก รูบิโอ รมว.การต่างประเทศสหรัฐ เรียกผู้นำโคลอมเบียว่าเป็น คนบ้า
