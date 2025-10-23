"อนุสรณ์" เชื่อมั่นโครงสร้าง พท.มีจุดแข็ง เป็นพรรคแรกที่เปิดตัวผู้สมัคร สส.

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงทิศทางของพรรคเพื่อไทย ภายใต้หัวหน้าพรรคคนใหม่ในอนาคต ว่า พรรคเพื่อไทยมีความเป็นสถาบันทางการเมือง และสมาชิกพรรค รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ทุกคนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของพรรคการเมือง ซึ่งที่จะมีการปรับโครงสร้าง เพื่อยกเครื่องประเทศ ยกเครื่องเพื่อไทย ทุกคนจะต้องพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรรมการบริหารเป็นปกติ
ทั้งนี้ ทางพรรคเพื่อไทยต้องขอขอบคุณที่ประชาชนให้ความสนใจในการเปลี่ยนโครงสร้าง กก.บห. ครั้งนี้ ขอให้มั่นใจและเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยมีดีเอ็นเอของนโยบายที่สร้างประชาธิปไตยกินได้ พรรคเพื่อไทยมีโครงสร้างเป็นพรรคที่มีจุดแข็ง ทำได้และทำสำเร็จ และพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแรกที่มีการเปิดตัวผู้สมัคร สส. อย่างเป็นทางการ โดยจะทยอยเปิดอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังเห็นได้ว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเสียงข้างน้อย มีโอกาสจะยุบสภาได้ตลอดเวลา ซึ่งสมัยประชุมนี้ จะปิดวันที่ 30 ตุลาคม 2568 โดยทางพรรคเพื่อไทยคุยกันว่ามี เมื่อเปิดสมัยประชุมหน้าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีหลายเรื่องที่ประชาชนยังไม่เคยเห็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นนายกรัฐมตรี เคยเห็นแต่เป็นรัฐมนตรี บางคนบอกว่านายอนุทินผิดฟอร์ม หรือบางคนยังบอกว่าน่าจะหนีโดยการยุบสภาก่อน
