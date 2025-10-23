รมว.กห.เตรียมลงนามสรุปการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา คาดเรียบร้อยดี

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 ตุลาคม 2568 ว่า มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย-กัมพูชา ซึ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยให้ความสำคัญค่อนข้างลงแล้ว และทุกอย่างตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง ทั้งการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการกว้างล้างอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีแผนงาน และแผนการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการนำชาวกัมพูชาออกจากดินแดนที่เป็นพื้นที่ประเทศไทยก็มีการพูดคุยแล้วเช่นเดียวกัน
หลังจากนี้ จะมีการทำงานและพูดคุยกันว่า มีจุดใดบ้างที่มีการรุกล้ำ และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงวันนี้ (23 ต.ค.) น่าจะมีความเรียบร้อย เพราะ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะมีการลงนามบันทึกสรุปการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยกับกัมพูชา
