ราคาทองครั้งที่ 34 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 14:34 น. (ครั้งที่ 34) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,900.00 บาท รับซื้อ 63,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,700.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,519.84 บาท