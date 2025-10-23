ผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันปิยมหาราช

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ ศาลาชุมชนบ้านหนองบัว คลองประดู่ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 439 คน
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบุรี และทุกภาคส่วน โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำคลอง กำจัดผักตบชวา เก็บขยะ และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเอื้อต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
