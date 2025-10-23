"ทรัมป์" มั่นใจสหรัฐฯ จะบรรลุข้กตกลงเพิ่มนำเข้าถั่วเหลืองกับจีนได้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ มั่นใจว่า สหรัฐฯ จะบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในการประชุมที่เมืองคย็องจู เกาหลีใต้ ในสัปดาห์หน้า นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม APEC ระหว่าง 31 ต.ค.-1 พ.ย.นี้ อาจจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอให้จีนเพิ่มการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ หลังตัวเลขการนำเข้าถั่วเหลืองจากจีนลดลงมากในช่วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ นายทรัมป์จะเสนอให้จีนจำกัดจำนวนหัวรบอาวุธนิวเคลียร์ในลักษณะเดียวกับข้อตกลงจำกัดหัวรบนิวเคลียร์ ระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซีย จะเสนอให้จีนหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย และหารือกับผู้นำจีนในเรื่องแผนสันติภาพในยูเครน หลังการสู้รบยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว
