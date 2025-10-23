ข่าวจริง! กทม.บริการตรวจสุขภาพให้คนไทยฟรี ปีละ 1 ครั้ง ที่ BKK Wellness Clinic

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กทม.บริการตรวจสุขภาพให้คนไทยฟรี ปีละ 1 ครั้ง ที่ BKK Wellness Clinic นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรุงเทพมหานคร พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า คนไทยทุกสิทธิ์สามารถรับบริการตรวจสุขภาพฟรีได้ปีละ 1 ครั้ง ที่ BKK Wellness Clinic สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว 11 แห่ง
สำหรับบริการตรวจสุขภาพ ดังนี้ ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้า และตรวจเบาหวานขึ้นตา
