xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! กทม.บริการตรวจสุขภาพให้คนไทยฟรี ปีละ 1 ครั้ง ที่ BKK Wellness Clinic

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กทม.บริการตรวจสุขภาพให้คนไทยฟรี ปีละ 1 ครั้ง ที่ BKK Wellness Clinic นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรุงเทพมหานคร พบว่า เป็นข้อมูลจริง

กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า คนไทยทุกสิทธิ์สามารถรับบริการตรวจสุขภาพฟรีได้ปีละ 1 ครั้ง ที่ BKK Wellness Clinic สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว 11 แห่ง

สำหรับบริการตรวจสุขภาพ ดังนี้ ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้า และตรวจเบาหวานขึ้นตา