กทม.ปรับโครงสร้างค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย 3 ช่วง เริ่ม 1 พ.ย.นี้

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. เตรียมปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในส่วนต่อขยายทั้ง 3 ช่วง ได้แก่ หมอชิต-คูคต, บางจาก-สมุทรปราการ และโพธิ์นิมิตร-บางหว้า โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าโดยสาร เป็นการเปลี่ยนจากอัตราเดิม 15 บาทตลอดสาย มาเป็นโครงสร้าง ค่าโดยสารตามระยะทาง (Distance Fare) เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่แท้จริง และรักษาความมั่นคงของระบบขนส่งมวลชนในระยะยาว
สำหรับอัตราใหม่ การเดินทางภายในส่วนต่อขยายจะเริ่มต้นที่ 17 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทางไม่เกิน 45 บาท ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางข้ามช่วงระหว่างส่วนสัมปทานและส่วนต่อขยาย ค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน 65 บาท (เพิ่มจากปัจจุบันเพียง 3 บาท) ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าค่าโดยสารเฉลี่ยของระบบรถไฟฟ้าในเมืองใหญ่ทั่วโลก
