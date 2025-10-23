ข่าวปลอม อย่าแชร์! ก.ล.ต.เปิดให้ซื้อขายหุ้นผ่านทางไลน์ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ก.ล.ต.เปิดให้ซื้อขายหุ้นผ่านทางไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองคอยให้คำแนะนำนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอย้ำเตือนว่า ไม่มีการเปิดให้นักลงทุน หรือประชาชนที่สนใจลงทุนแอดไลน์ เพื่อรับการบริการใด ๆ ทั้งสิ้น การกระทำข้างต้นล้วนเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ที่หวังหลอกลวงเอาข้อมูลและทรัพย์สิน
