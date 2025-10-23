"เมตา" เจ้าของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก เตรียมปลดพนักงานแผนก AI 600 คน

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา วันนี้ (23 ต.ค.) ว่า บริษัท เมตา ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก จะปลดพนักงานในแผนกปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) จำนวน 600 คน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน หลังจากการจ้างงานหลายอัตรา
เดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นัล, เดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส และหนังสือพิมพ์อื่น ๆ ระบุในรายงานว่า การปรับลดพนักงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ทีบีดี แล็บ (TBD Lab) ซึ่งเป็นแผนกปฏิบัติการที่จัดตั้งโดย นายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของเมตา
