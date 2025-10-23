สปสช.เตรียมยกเลิกการคำนวณแบบ Re-run ย้อนหลังจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในของ รพ.

วันนี้ (23 ต.ค.) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้แทนชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองเลขาธิการ สปสช. เป็นประธานร่วมกัน ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามแนวทางที่ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้แนวทางไว้ร่วมกับ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นข้อสรุปทั้ง 6 ข้อนั้น ตนได้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และจะรับไปดำเนินการต่อ โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้
สำหรับส่วนที่ทำได้เลยคือ การยกเลิกการคำนวณแบบ Re-run ย้อนหลังสำหรับการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 - 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่ง สปสช. จะเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนเดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2568 สปสช. จะแสดงตัวเลขค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่แท้จริง และการจ่ายเงินให้โรงพยาบาลตามตัวเลขนั้น
