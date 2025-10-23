ผู้ว่าฯ ประจวบฯ นำเหล่า ขรก.-ปชช.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันนี้ (23 ต.ค.) นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ และชาวประจวบฯ ทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบฯ (หลังเก่า) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาราษฎรและเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย