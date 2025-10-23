ผู้ว่าฯ สุพรรณฯ ร่วมเปิดงานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ 2568

นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอสองพี่น้อง นายสุขสันต์ ไชยมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง นายนเรศ หนูทอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ให้เกียรติร่วมงานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2568 โรงเจฮกเฮงตั๊ว ตลาดบางลี่ โดยมี นายรัชพล ฉันทดิลก รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ในฐานะผู้จัดการโรงเจฮกเฮงตั๊ว ตลาดบางลี่ นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงเจฮกเฮงตั๊ว พ่อค้า และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมกันทำพิธียกเสาเต็งโก หรือเสาเทวดาสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2568 รวม 9 วัน 9 คืน
สำหรับในช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจีน ซึ่งตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทย ตามปฏิทินสากล รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน ถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยแท้ๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ
ทั้งนี้ โรงเจฮกเฮงตั๊ว ตลาดบางลี่ ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุเกือบ 200 ปี คำว่าเจ ในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนา หมายถึงอุโบสถ หรือการรักษาศีล 8 ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่จะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล 8 ข้อ และไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่ากินเจ ไปด้วย แต่ถึงกระนั้นการกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์ อาหาร และเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ อีกด้วย
