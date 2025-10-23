xs
นายกฯ เรียก รมต.เตรียมพร้อมก่อนประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลย์ 25 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า วันนี้ (23 ต.ค.) จะมีการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ รวมถึงการประชุมการผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่เกาหลีใต้  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะต้องไปดูว่า จะต้องเซ็น หรืออนุมัติอะไรหรือไม่ และดูว่ามีอะไรขัดต่อระเบียบหรือไม่ เพื่อไปทบทวนดู

ส่วนการลงนามสันติภาพร่วมกับกัมพูชาจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ขอไปประชุมก่อน