นายกฯ เรียก รมต.เตรียมพร้อมก่อนประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลย์ 25 ต.ค.นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ (23 ต.ค.) จะมีการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ รวมถึงการประชุมการผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะต้องไปดูว่า จะต้องเซ็น หรืออนุมัติอะไรหรือไม่ และดูว่ามีอะไรขัดต่อระเบียบหรือไม่ เพื่อไปทบทวนดู
ส่วนการลงนามสันติภาพร่วมกับกัมพูชาจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ขอไปประชุมก่อน
ส่วนการลงนามสันติภาพร่วมกับกัมพูชาจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ขอไปประชุมก่อน