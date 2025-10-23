อินโดฯ เตรียมลดราคาตั๋วเครื่องบินใน ปท.ถึง 14% ลดภาระการเดินทาง ปชช.ช่วงปีใหม่

กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซีย ประกาศว่า รัฐบาลจะลดราคาค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศสูงสุดถึง 14 เปอร์เซ็นต์ ก่อนถึงช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน โดยครอบคลุมตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งเดินทางระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2569
นายดูดี ปูร์วากันธี รมว.กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า นโยบายดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางในราคาเป็นมิตรได้มากขึ้นในช่วงเทศกาลสิ้นปี พร้อมทั้งรักษาความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและอำนวยความสะดวก ให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น
