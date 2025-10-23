xs
นายกฯ นำ ครม.วางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (23 ต.ค.) เวลา 08.30 น.  นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายความเคารพพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้ววางพวงมาลา จำนวน  3 พวง ในนามนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช