นายกฯ นำ ครม.วางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช

วันนี้ (23 ต.ค.) เวลา 08.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายความเคารพพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้ววางพวงมาลา จำนวน 3 พวง ในนามนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
