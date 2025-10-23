อุตุฯ ฉ.15 คาดพายุเฟิงเฉินเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามวันนี้ ส่งผลอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุเฟิงเฉิน ฉบับที่ 15 ว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (23 ต.ค. 68) พายุโซนร้อนเฟิงเฉิน (FENGSHEN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 75 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 16.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.7 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 23 ตุลาคม 2568 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้ในวันที่ 23 ต.ค. 68 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 23-26 ตุลาคม 2568 เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
