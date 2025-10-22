กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ ‘ปีม้าน่ารัก’ ร้านภูฟ้าเปิดคอลเลกชันภาพวาดฝีพระหัตถ์ 2569

วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ร้านภูฟ้า ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญพรพระราชทาน และภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ปีม้าน่ารัก" จัดทำบัตร ส.ค.ส. และคอลเลกชั่นสินค้าที่ระลึก "ปีมะเมีย : ปีม้าน่ารัก" เพื่อเป็นของขวัญอันเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2569
โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพรปีใหม่ ทรงเน้นความสำคัญและประโยชน์ของม้าให้ได้ตระหนักกัน ดังนี้
"ปีมะเมีย : ปีม้าน่ารัก ๒๕๖๙
ปีมะเมียนี้หรือคือปีม้า มีประโยชน์นักหนาช่วยเราได้
เป็นพาหะช่วยเราไปไกลไกล เดินไม่ไหวมีม้าพาจรลี
สภากาชาดทำฟาร์มม้ามานานครัน ทำเวชภัณฑ์เซรุ่มเป็นแหล่งที่
คนงูกัดกาชาดช่วยชีวี ม้าทุกตัวเราเลี้ยงดีจนแก่ชรา"
สำหรับสินค้าไฮไลต์ของคอลเลกชั่น "ปีมะเมีย : ปีม้าน่ารัก" ได้แก่ เสื้อหลากหลายรูปแบบและสีสัน ประกอบด้วย เสื้อโปโล 10 สี เสื้อโปโลพิมพ์ลาย 6 สี เสื้อทีเชิ้ตคอกลมทรงหลวม 4 สี เสื้อทีเชิ้ตคอกลมทรงปกติ 4 สี โดยในปีนี้แบรนด์แฟชั่นไทยชั้นนำ GREYHOUND ร่วมออกแบบคอลเลกชั่นเสื้อ และผลิตภัณฑ์ดีไซน์พิเศษ "ปีม้าน่ารัก" มาปักบนเสื้อโปโล และพิมพ์ลงบนสินค้าชนิดต่างๆ สร้างสรรค์เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เปี่ยมด้วยความหมายอันเป็นมงคล และเป็นประโยชน์สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิ สมุดบันทึก ปากกา กระบอกน้ำ และถุงผ้า
นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเครื่องใช้อื่นๆ รวมถึงกระเป๋าหลากหลายรูปแบบที่แปรรูปจากผ้าปกาเกอะญอ (ฝีมือชาวกะเหรี่ยง) เหมาะสำหรับเลือกซื้อเป็นของขวัญให้แก่ตนเองและคนที่คุณรัก
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้า คอลเลกชั่น "ปีมะเมีย : ปีม้าน่ารัก" ได้ที่ ร้านภูฟ้า 18 สาขา และช่องทางออนไลน์ที่ http://www.phufa.org/shop ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พิเศษ! เฉพาะร้านภูฟ้า สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ สาขาไอคอนสยาม หรือแอปพลิเคชัน ONESIAM SuperApp จะได้รับสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้าครบกำหนดตามเงื่อนไข สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: PHUFA
