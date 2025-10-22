สทนช.จับตาฝนตกหนักต่อเนื่องภาคใต้ แม้เข้าช่วงปลายฝนต้นหนาว

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน และกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการมตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ แต่ถือเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝนในภาคใต้ โดยคาดว่าตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุมฯ จึงได้กำชับให้มีการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมพร้อมในการรับมือทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ ให้มีความพร้อมปฏิบัติการได้ทันทีหากเกิดเหตุ เพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติให้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์แบบขั้นบันได จากเดิม 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหลือ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และคงการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล ไว้ที่ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน และช่วยลดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจะทยอยปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อลดปริมาณน้ำในแม่น้ำและเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากจังหวัดท้ายเขื่อน ก่อนเข้าเร่งฟื้นฟูความเสียหาย ช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตตามปกติ
โดยคาดว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ อาจจะสามารถปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตราประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในช่วงสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือนพฤศจิกายน จะสามารถทยอยระบายน้ำออกจาก 11 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาที่ใช้ในการหน่วงน้ำในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกต่อไป
ในส่วนของพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล บริเวณ อ.ฮอด และ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมถนน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดเตรียมเส้นทางสัญจรชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ไว้แล้ว และเมื่อระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคลี่คลายลง จะมีการพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพล เพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบในพื้นที่เหนือเขื่อนโดยเร็ว
นอกจากนี้ เนื่องจากในปีนี้เขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำมากถึง 80-90% ของความจุเก็บกัก ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าย้อนหลัง โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้ประกอบการคาดการณ์และวางแผนการจัดสรรน้ำได้อย่างเหมาะสมตลอดช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ ไปจนถึงช่วงต้นฤดูฝนปี 2569 พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต่อไป