มอเตอร์เวย์ 'M82' เปิดให้ทดลองใช้บริการ 'ฟรี' เริ่มวันนี้

ถนนมอเตอร์เวย์ M82 (ต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย) เตรียมเปิดให้ทดลองใช้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
สำหรับจุดสังเกตทางขึ้น-ลง
1) หากมาจากทางพิเศษกาญจนาฯ ก่อนถึงด่านบางขุนเทียน 2 กิโลเมตร ให้เตรียมชิดซ้าย ขึ้นยกระดับฯ สังเกตป้ายสีน้ำเงิน M82 (สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม) เข้าด่านบางขุนเทียน 2 ขับไปยาว 8.3 กิโลเมตร จนถึงทางออกมหาชัย
2) หากมาจาก ถ.พระราม 2 ขาออก ขึ้นตรงด่านพันท้ายนรสิงห์ สังเกตบริเวณหน้าบุญถาวร สังเกตป้ายสีน้ำเงิน M82 (สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม) ขับไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงทางลงด่านมหาชัย ถ.พระราม 2 ผ่านหน้าตลาดสดลีลา
3) หากมาจาก ถ.พระราม 2 ขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพฯ ขึ้นตรงด่านมหาชัย 1 จุดสังเกต กม.21 วัดราษฎร์รังสรรค์ (สมุทรสาคร) สังเกตป้ายสีน้ำเงิน M82 (พระประแดง) สามารถลงได้ 2 ทาง คือ
- ด่านพันท้ายนรสิงห์ สังเกตป้ายบางแค-บางบัวทอง ทางออก 3 ชิดซ้ายลง ถ.พระราม 2 มุ่งหน้าดาวคะนอง สะพานพระราม 9
- หรือขับยาวๆ ไปต่างระดับบางขุนเทียน ทางพิเศษกาญจนาฯ พระประแดง-บางนา