ศาลอาญาอนุญาตขยายอุทธรณ์คดี ม.112 "ทักษิณ" เป็น 21 พ.ย.

วันนี้ (22 ต.ค.68) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตขยายอุทธรณ์คดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา8 ยื่นขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในคดีอาญาหมายเลขแดง อ.2331/2568 ที่ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เเละความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กรณีเมื่อปี 2558 นายทักษิณ เคยให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้มีเนื้อหากระทบสถาบันฯ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
โดยเหตุผลที่ศาลอาญายกฟ้อง เนื่องจากมองว่า คนที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอ ล้วนเข้าใจตรงกันว่าจำเลยให้สัมภาษณ์โจมตีการยึดอำนาจและรัฐประหาร โดยพาดพิงถึงนายสุเทพ กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และองคมนตรีเท่านั้น ไม่ได้พาดพิงหรือสื่อความหมายถึงสถาบันฯ ว่าอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหาร การสืบพยานหลักฐานโจทก์ไม่สมกับภาระการพิสูจน์ในคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิด จึงรับฟังไม่ได้ ยกฟ้อง
ก่อนหน้านี้ทางพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 เจ้าของสำนวนได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา โดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม ก่อนมาอนุญาตขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 ในวันนี้
สำหรับขั้นตอนการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ มีรายงานว่า อยู่ระหว่างประมวลข้อมูลเสนออัยการสูงสุดพิจารณาสั่ง